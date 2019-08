Il Lecce fa in quattro la Salernitana. In attesa della punta: anche Bony

© foto di Matteo Bottazzo

Mentre tutti si aspettavano il baby Felici, quel terribile ragazzotto che ha impressionato tutti nel corso del precampionato, Liverani tende la trappola alla Salernitana e si affida dal primo minuto a un sorprendente e pesante tridente offensivo: Falco più Lapadula e La Mantia. Con buona pace di chi reputava incompatibili gli ultimi due, perché simili nelle caratteristiche essendo due prime punte.

Super Lecce. Un 4-0 senza storia, con cui i salentini hanno travolto la compagine di Gian Piero Ventura. Doppietta per l'ex Milan e Genoa, un gol per il nuovo numero dieci e buone prestazioni per La Mantia, che nei minuti finali ha concesso qualche scampolo anche a Diego Farias, l'ultimo arrivato e che ben presto si candida a diventare la prima scelta nell'attacco giallorosso. "Lapadula ha fatto bene: una doppietta, ma poteva fare anche altre reti...", le dichiarazioni a fine partita di un incontentabile - ma in cuor suo felice - Liverani.

Mercato. A prescindere dalla goleada, però, il direttore sportivo Mauro Meluso prosegue nella sua caccia alla punta di esperienza e con curriculum europeo, tra Champions ed Europa League. In Inghilterra si parla di Wilfried Bony, ex Manchester City tra le altre, attualmente svincolato dopo il mancato rinnovo con lo Swansea. A braccetto c'è Kostas Mitroglou, che ha definitivamente spalancato le porte ad un futuro nel Salento. E con Babacar, Adebayor e il sogno Yilmaz, da qui al 2 settembre potrebbe davvero accadere di tutto.