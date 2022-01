ufficiale Torna Wilfried Bony. L'ivoriano ha firmato per il NEC Nimega

Wilfried Bony torna in campo. L'attaccante ivoriano, svincolato da novembre 2020, si trasferisce in Olanda. Accordo col NEC Nimega fino al termine della stagione. 33 anni, Bony ha vestito in passato le maglie di Vitesse, Swansea e Manchester City, citando le squadre più importanti. L'ultima esperienza in Arabia Saudita, con la maglia dell'Al Ittihad.