ufficiale L'ex City Bony riparte dalla Bolivia. Giocherà la Libertadores col Club Always Ready

Rinforzo di peso per il Club Always Ready. I boliviani, come annunciano direttamente i canali della CONMEBOL Libertadores, hanno infatti messo sotto contratto l'ex attaccante del Manchester City Wilfried Bony.

L'ivoriano classe '88 era svincolato dopo l'avventura al NEC del 2022.