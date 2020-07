Il Lecce spera ancora, il Brescia piange e torna in B: al Via del Mare finisce 3-1

Il Lecce ci crede ancora. I giallorossi di Liverani vincono contro il Brescia 3-1 e rimangono a -4 dal Genoa: decisive le reti di Lapadula (doppietta) e di Saponara. Il Brescia ci prova nel secondo tempo dopo una prima frazione da dimenticare, ma il gol di Dessena regala le speranze soltanto per 7' di gioco. Saponara al 70' chiude la sfida e condanna la squadra di Cellino alla serie B: dopo un anno i biancoblù tornano in cadetteria. I giallorossi, invece, ci credono ancora.

FORMAZIONI - Il Lecce manda in campo l'attacco "pensante", con Lapadula unico riferimento offensivo. Tra le linee Falco e Saponara ad inventare, con Mancosu sulla linea dei centrocampisti. Il Brescia di Diego Lopez si affida al 4-4-2 visto già contro la SPAL: Donnarumma e Torregrossa in attacco, con Zmrhal sulla destra e Martella sulla sinistra. Gestione del pallone affidata al solito Sandro Tonali, con Dessena a protezione.

INTESITA' E RITMO - Il Lecce alza subito l'asticella, il Brescia risponde colpo su colpo: la prima occasione è dei padroni di casa, ma Lapadula non inquadra lo specchio della porta dopo una buona torsione in area di rigore. Torregrossa risponde presente, la sua conclusione esce a fil di palo. Al 13' Mancosu si divora l'impossibile, sparando su Joronen da zero passi: il Lecce non vuole mollare la presa, il Brescia traballa troppo.

LAPA-SHOW - Bastano dieci minuti ai padroni di casa per scardinare la difesa biancoblù: prima Lapadula si inventa un bel colpo di testa che supera Joronen, al 32' ci pensa ancora il numero 9 a trovare il gol del 2-0: sinistro velenoso da dentro l'area e giallorossi che riaprono il discorso salvezza. La compagine lombarda abbozza una piccola reazione, ma niente di più: è notte fonda per la squadra di Lopez, aritmeticamente retrocessa in B e con 45' ancora da giocare.

REAZIONE DEL BRESCIA - La squadra di Lopez entra in campo con un altro spirito, il registro cambia con l'ingresso di Ayè e la variazione di modulo. Esce anche Donnarumma, una sorta di bocciatura per il numero 9 delle Rondinelle. La compagine lombarda ci prova e Dessena al 63' riapre il match grazie grazie alla complicità di Gabriel: i biancoblù sono ancora vivi nonostante il risultato che arriva da Marassi.

SAPONARA CHIUDE IL MATCH - Dopo 7' tardi Tachtsidis ruba una gran palla e orchestra il contropiede decisivo per Saponara: il numero 18 si accentra e con un destro ad incrociare batte Joronen per la terza volta. Torregrossa e compagni ci provano in tutti i modi nonostante il risultato compromesso, ma il punteggio non cambia: il Lecce vince e spera ancora, le Rondinelle salutano aritmeticamente la massima serie.

IL TABELLINO

Lecce-Brescia 3-1

Marcatori: 22', 32' Lapadula (Lec), 63' Dessena (Bre), 70' Saponara (Lec)

Lecce (4-3-2-1): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Barak, Tachtsidis, Mancosu; Falco (dal 58' Majer), Saponara; Lapadula (dal 46' Shakhov). A disposizione: Vigorito, Sava, Radicchio, Vera, Monterisi, Meccariello, Colella, Maselli, Rimoli, Majer, Dell'Orco. Allenatore: Fabio Liverani

Brescia (4-4-2): Joronen; Sabelli (dal 51' Semprini), Papetti (dall'83' Mateju), Chancellor (dal 46' Gastaldello), Mangraviti (dal 62' Bjarnason); Zmrhal, Tonali, Dessena, Martella; Al. Donnarumma (dal 46' Ayè), Torregrossa. A disposizione: Andrenacci, Alfonso, Ghezzi, Viviani. Allenatore: Diego Lopez

Arbitro: Sig. Maresca della sezione di Napoli

Ammoniti: Paz, Majer (Lec), Sabelli (Bre)