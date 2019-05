Il Liverpool è ancora vivo: Origi firma l'1-0 al Barça al 45'

Il Liverpool finisce il primo tempo in vantaggio per 1-0, per effetto del gol di Origi dopo 7 minuti. Gara tirata e aperta, con possibili sorprese nel secondo tempo. Il Liverpool è vivo nonostante le assenze di Salah e Firmino.

L'Anfield prova a sospingere Sadio Mané sin da subito - grazie a un errore grave di Vidal - che mette in mezzo per Origi: il belga sbuccia la conclusione e per poco non regala un assist a Henderson. Grande impatto del Liverpool che va subito in vantaggio. Errore grave di Jordi Alba, ne approfitta Mané che mette in moto Jordan Henderson: il piattone del capitano dei Reds è sventato da ter Stegen, ma sul rimbalzo Origi arriva prima di tutti, depositando in rete. Il Barcellona è sotto 1-0 al settimo. Rischia grosso con Sergi Roberto, poco dopo, quando sgambetta da dietro - e in area - Mané: sarebbe stato rigore.

Per vedere il Barcellona bisogna aspettare il quattordicesimo, quando Messi va a calciare da dentro l'area. Alisson si dimostra grande portiere alzando la palla sopra la traversa. La partita è bella, Messi si fa saccheggiare il pallone davanti al portiere, Coutinho gli scalda nuovamente i guantoni, poi col sinistro Messi prova la frustata, mandando fuori. I ritmi rimangono altissimi, le occasioni diventano meno con il passare dei minuti, escludendo una parata di Ter Stegen su Robertson.

Il primo tempo si spegne su un sinistro di Messi, flebile, dopo un erroraccio in disimpegno di Shaqiri. E poi con un filtrante del dieci del Barça su Coutinho, salvato da Alisson con una magia. Meglio il Liverpool ai punti, tanto che il risultato apre a un'eventuale rimonta.