© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Una qualificazione ai sedicesimi di finale raggiunta all'ultima giornata grazie al pareggio per 1-1 in casa contro il Ferencvaros in un girone dominato dagli spagnoli dell'Espanyol. Questo il biglietto da visita per il Ludogorets che a febbraio affronterà l'Inter, retrocessa dalla Champions League. Avversaria non certo temibile per la squadra di Conte che cercherà di arrivare fino in fondo alla competizione, con l'allenatore che spera di avere i giusti rinforzi dal mercato per poter competere su tre fronti. Vietato distrarsi per i nerazzurri, specie nella sfida di andata in trasferta, visto che i bulgari hanno nel loro pubblico una marcia in più.

La doppia sfida dei sedicesimi di Europa League fra Inter e Ludogorets sarà il primo incrocio in senso assoluto fra le due società. In passato i nerazzurri hanno affrontato 5 volte squadre bulgare, anche se l'ultimo precedente è da ricercare oltre 40 anni fa: era il '74-'75 quando l'Inter eliminò dalla Coppa UEFA l'FK Etar grazie al successo per 3-0 in casa e al pareggio per 0-0 in trasferta. Prima ancora tripla sfida in Coppa dei Campioni contro il CSKA Sofia, nel '66/'67: all'epoca i nerazzurri batterono gli avversari 1-0 nello spareggio dopo aver pareggiato 1-1 sia l'andata che il ritorno.

In totale i 5 incontri dei nerazzurri contro squadre bulgare parlano di 2 successi, 3 pareggi e 0 sconfitte.