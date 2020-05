Il Man United prova lo sgambetto al Barça per Pjanic. Ma il bosniaco vede solo blaugrana

vedi letture

Il Manchester United starebbe tentando disperatamente di convincere Miralem Pjanic a trasferirsi in Inghilterra. Secondo le informazioni riportate da Sport, il centrocampista bosniaco avrebbe però respinto la proposta dei Red Devils, per la quale aveva mostrato interesse in passato (così come per quella del Paris Saint-Germain): il giocatore della Juventus, da quando il Barcellona si è fatto avanti, pensa solo a giocare al Camp Nou.