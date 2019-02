Il mercato in Arabia: Giovinco colpo copertina. Ma è solo l'inizio

Sebastian Giovinco come colpo copertina e non solo. L'Arabia Saudita, il cui mercato invernale si è chiuso ieri, è una nuova frontiera da tener d'occhio per i prossimi anni. La voglia del presidente dell'Al Hilal di rendere grande la Juventus d'Arabia è così forte che ha cercato da subito un grande diez. Mancato l'assalto ad Alejandro Gomez dell'Atalanta, ha preso la Formica Atomica dal Toronto FC. Non solo. Ha rinforzato la sua rosa pure con Milos Degenek, ventiquattrenne difensore della Stella Rossa e la punta Jonathan Soriano, spagnolo che ha fatto decine di gol in carriera al Salisburgo, dai conesi del Beijing Sinobo Gouan. L'Ittihad in crisi di risultati ha risposto con due colpi su tutti: il mediano Sekou Sanogo dallo Young Boys e la punta Aleksandar Prijovic dal PAOK Salonicco. Il Nasr ha ufficializzato Maicon dal Galatasaray per la difesa, l'Ahli invece il rumeno Nicolae Stanciu dallo Sparta Praga e il difensore Aderllan Santos dal Valencia per la difesa.