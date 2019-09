Il miglior modo per prepararsi alla Champions. Duvan esalta l'Atalanta

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Genoa-Atalanta 1-2 (64' Muriel, 90'(+1) Criscito, 90'(+5) Duvan Zapata)

Gian Piero Gasperini aveva chiesto una pronta risposta al ko contro il Torino. E la sua Atalanta, come spesso capita ultimamente, non ha deluso le aspettative. Andando a vincere una partita complicata, su un campo caldissimo, in stile grande squadra. Ovvero senza brillare, soffrendo, ma alla fine portando a casa i 3 punti grazie alla zampata di un campione. Ovvero Duvan Zapata. Il colombiano era sembrato fin dalle prime battute della gara in condizioni fisiche straripanti, per chi volesse conferme guardare gli highlights del primo tempo. Poi, nella ripresa, si è caricato la squadra sulle spalle: creando gioco per i compagni, conquistatosi il rigore del momentaneo vantaggio e regalando i 3 punti allo scadere con un gol bello e difficile. Un segnale importante per il campionato, dove l'Atalanta è chiamata a confermarsi, ma anche e soprattutto per la Champions League. Mercoledì infatti la Dea debutterà a Zagabria nella massima competizione europea, un evento inseguito e conquistato lo scorso anno in cui ora la banda di Gasperini ha voglia di stupire. E con uno Zapata così, oltre all'ottimo Muriel, le possibilità di passare un girone che salvo colpi di scena sarà dominato dal Manchester City sono decisamente in aumento.