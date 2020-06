Il Milan e un centrocampo da rifare: cinque possibili partenti tra scadenze e cessioni

Il centrocampo del Milan va verso una vera e propria rivoluzione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport sono certe le partenze di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura, che non rinnoveranno i loro contratti in scadenza, mentre sono in fase di valutazione le posizioni sia di Lucas Paquetà che di Rade Krunic. Infine Franck Kessie: l'ex Atalanta è sul mercato e in caso di giusta offerta il club rossonero non farebbe ostruzione al suo addio, puntando su altri giocatori da prendere durante la prossima finestra di mercato.