Il Milan ha bisogno di una punta? Maldini: "Mio figlio e Colombo non saranno comparse"

Paolo Maldini ha parlato del mercato rossonero, alla luce delle tante assenze: “Abbiamo le idee chiare. Tutto parte dalla convinzione che questa è una squadra che sta bene, tutto quello che verrà fatto sarà solo per migliorare questa squadra. I problemi vengono tutti dagli infortuni tutti nella stessa zona, in difesa. Ibra tra sette giorni sarà disponibile, per scelta abbiamo tenuto due ragazzi giovani per fargli fare la loro parte in prima squadra”.