Il Milan ha il sì di Piatek. Domani si decide la formula col Genoa

Con l'affare Higuain-Chelsea in dirittura d'arrivo - sottolinea La Gazzetta dello Sport - il Milan può puntare con decisione su Piatek. Domani infatti Leonardo avrà un incontro con il Genoa (leggi in basso le anticipazioni e i dettagli di TMW) per approfondire i discorsi portati avanti negli ultimi giorni. Liberato dai 9 milioni dovuti alla Juve e dagli altri 9 dell’ingaggio di Higuain, il Milan si rimette in tasca un tesoretto da 18 milioni per convincere Preziosi a lasciar partire l'attaccante del Genoa. Con il rappresentante di Piatek si sta ragionando su un vincolo di 5 anni, partendo da uno stipendio di 1.8 milioni di euro per passare poi a 2 milioni la prossima stagione. Il Milan valuta il giocatore 40 milioni di euro, ma bisogna capire bene la formula da adottare. Leonardo potrebbe avvalersi della soluzione utilizzata in estate per Higuain: alzare l’onere del prestito (oltre 10 milioni) e rateizzare la restante somma legando il riscatto a determinati risultati.