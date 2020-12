Il Milan la ribalta. Giocata straordinaria di Hauge che firma il 3-2 al Celtic al 50'

Il Milan ribalta la partita con Jens Petter Hauge. Il norvegese è protagonista di un'azione personale pazzesca: parte dalla sinistra in velocità e sfonda verso il centro andando via a tre difensori per poi superare Barkas piazzando la palla di destro e spedendola sull'angolo più lontano. Milan-Celtic 3-2 al 50'. È il suo terzo gol in rossonero, secondo in Europa League. Aveva già segnato proprio agli scozzesi, all'andata.