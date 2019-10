Conferenza stampa di presentazione per Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan. Assieme al tecnico, anche Ivan Gazidis: "Prima di tutto voglio ringraziare Giampaolo, che è un bravissimo mister e gli auguriamo il meglio. Questa decisione non è stata presa a cuor leggero. Abbiamo deciso tutti insieme mettendo davanti il club. ", le primissime parole del CEO rossonero che apre la conferenza stampa.