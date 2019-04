Il Milan sogna Malcom: l'agente a breve a Barcellona

Secondo il sito globoesporte, l'agente di Malcom - ora obiettivo del Milan - sarà a Barcellona la prossima settimana per incontrarsi con i dirigenti catalani. Fernando Garcia, rappresentante del calciatore, parlerà e ascolterà la posizone del club. Ancora non c'è una proposta del Milan al Barça ma - secondo il portale sudamericano - potrebbe arrivare nei prossimi giorni. In questa stagione Malcom ha giocato 19 gare, di cui 12 nel campionato spagnolo cinque in Copa del Rey e due in Champions. Quattro i gol realizzati