Il Milan torna sulla Terra: il Lille domina a San Siro, decide una tripletta di Yazici

Il Milan torna sulla Terra e fa un bel bagno di umiltà. La squadra di Stefano Pioli perde per 3-0 in casa contro il Lille: partita dominata dai francesi, impressionanti per qualità e personalità. Protagonista assoluto del match Yusuf Yazici, autore di una tripletta. Niente di irreparabile in ottica qualificazione, ma la sconfitta deve far riflettere: i rossoneri hanno fatto di tutto per rendere la serata davvero negativa. Si interrompe dopo 24 risultati utili la striscia positiva: il Diavolo non aveva mai perso dopo il lockdown di marzo.

Lille praticamente perfetto - Galtier prepara benissimo la partita, disponendo i suoi con un 4-4-1-1 molto aggressivo e compatto. Il Milan non trova quasi mai spazi tra le linee: Brahim Diaz è isolato, mancano i rifornimenti anche per Ibrahimovic. Il Lille fa sfogare gli avversari e alla prima occasione punisce: Dalot lancia involontariamente David verso Donnarumma, il portiere respinge. Sugli sviluppi della rimessa laterale successiva, Romagnoli spinge leggermente Yazici, che frana in area. Per l'arbitro Frankowski ci sono gli estremi per decretare la massima punizione, trasformata in modo perfetto dallo stesso turco. Il Diavolo prova subito a rispondere con una punizione di Ibrahimovic troppo centrale per sorprendere Maignan. Poi troppa confusione e poche idee: gli ospiti si difendono con ordine e legittimano il vantaggio con un altro paio di incursioni pericolose.

Subito i cambi ma Gigio complica tutto - Pioli intuisce le difficoltà della sua squadra e opera subito due sostituzioni: entrano Calhanoglu e Leao al posto degli impalpabili Castillejo e Krunic. Il canovaccio del match però non cambia: il Lille controlla agevolmente le operazioni, grazie soprattutto a un monumentale Renato Sanches, e cerca di far male in velocità. E al 55' colpisce ancora: Donnarumma si fa sorprendere da un rimbalzo irregolare del pallone su un tiro tutt'altro che irresistibile di Yazici dal limite dell'area. Errore marchiano del numero uno rossonero, partita praticamente chiusa.

Notte fonda e super Yazici. Pioli toglie anche Ibra - A questo punto il Milan si disunisce e i francesi ne approfittano immediatamente. Tre minuti dopo, la difesa lascia troppo spazio a David, che serve al compagno di reparto l'assist per una indimenticabile tripletta. Pioli alza bandiera bianca e toglie anche Ibrahimovic, ancora a secco in questa fase a gironi. Proprio il subentrato, Ante Rebic, scalda per la prima (e unica) volta i guantoni di Maignan. Il resto della sfida è accademia per gli ospiti, che stravincono con merito.