Il Milan vince, Pioli rinnova: "Ci speravo e lo volevo. Il club è sempre stato corretto con me"

Il Milan vince a Sassuolo ma la notizia delle ultime ore è la permanenza di Stefano Pioli sulla panchina rossonera. Lo stesso tecnico, nella conferenza post gara, ne ha parlato sottolineando tutta la propria soddisfazione: "Con me il club si è sempre comportato in modo corretto. A me è sempre stato detto che le scelte non erano state fatte e che sarebbe stato valutato il lavoro, poi verso la fine del campionato sarebbero state prese le decisioni. C'ho sempre sperato, era quello che volevo, ringrazio il club per la fiducia, e anche i giocatori per quello che mi stanno dando. Ora però bisogna concludere bene, ci sarà tempo per preparare la prossima stagione".