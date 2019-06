Il Milan vuole Sensi: il Sassuolo ha chiesto Cutrone

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Sassuolo vuole Patrick Cutrone. Come riporta la 'Gazzetta di Modena' oggi in edicola, nella trattativa che potrebbe portare Stefano Sensi al Milan il club neroverde ha fatto richiesta del centravanti classe '98 attualmente alle prese con l'Europeo Under 21.

Le alternative a Cutrone - Il Sassuolo sta però valutando anche altre opzioni per l'attacco visto che il Milan, in questo momento, non ha sciolto le riserve sulla possibilità di inserire Cutrone nella trattativa: piacciono Roberto Inglese e Andrea Pinamonti, giocatori che hanno valutazione superiore ai 20 milioni di euro. Più semplice arrivare a Francesco Caputo, attaccante più esperto in uscita dall'Empoli.