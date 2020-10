Il Napoli fa la partita, il Benevento trova il gol: Streghe avanti 1-0 al 45' con Roberto Insigne

Bel primo tempo quello andato in scena al Ciro Vigorito fra Benevento e Napoli. Col risultato che per il momento premia gli uomini di Inzaghi, avanti 1-0 grazie alla rete di Roberto Insigne alla mezzora.

Prova a partire forte il Napoli, ma il Benevento è attento e compatto in difesa e non lascia spazi agli uomini di Gattuso. I primi squilli sono di Lozano e Osimhen (gol annullato giustamente per fuorigioco), ma come detto il risultato lo sbloccano i padroni di casa: errore di Lozano che lancia il contropiede beneventano con Caprari. Lapadula arriva sul fondo e per ben due volte cerca l'inserimento di Roberto Insigne: la seconda è quella giusta e arriva il gol che sblocca la gara da pochi passi dalla porta di Meret.

Il Napoli però, nonostante diversi errori individuali, è in partita e prova a trovare subito il pareggio: Fabian Ruiz spara alto da buona posizione, Lorenzo Insigne si fa parare una gran conclusione di destro da Montipò. Ma la doppia clamorosa occasione arriva intorno al 44': Lozano scheggia l'incrocio con un cross deviato, dall'angolo successivo Manolas stacca in maniera imperiosa e colpisce la traversa. E' l'ultimo atto del primo tempo e dopo 1 minuto di recupero l'arbitro Doveri manda le squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0.

