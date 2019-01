Il Napoli non molla Barella ma si tutela: Fornals primo obiettivo

© foto di Federico Gaetano

Nicolò Barella è vicino all'Inter, ma l'operazione non è conclusa e il Napoli - riporta l'edizione odierna de Il Mattino - è pronto ad approfittarne in caso di rottura. Nelle prossime ore la società azzurra rivedrà il Cagliari per valutare la situazione. Intanto, alcuni emissari azzurri hanno chiesto la situazione contrattuale di Pablo Fornals, 22enne del Villarreal con clausola da 30 milioni. La trattativa potrebbe decollare a breve.