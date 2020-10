Il Napoli rischia altre penalizzazioni? G. Sportivo: "Resta integra l'inchiesta della Procura"

Il Napoli rischia ulteriori penalizzazioni per eventuali violazioni del Protocollo FIGC? Il Giudice Sportivo, nella decisione con la quale ha comminato il 3-0 a tavolino a favore della Juventus e il -1 in classifica agli azzurri, non lo esclude. Anzi: “Resta, altresì, del tutto integra e impregiudicata - si legge nel comunicato - l’attività di inchiesta, e i conseguenti esiti, della Procura Federale in ordine al rispetto dei Protocolli scientifico-sanitari FIGC validati dall’Autorità statale e agli altri profili di rilevanza secondo l’ordinamento sportivo”.