Il Napoli, attraverso il proprio profilo Twitter, ha comunicato che né Allan né Lorenzo Insigne sono in vendita ma se dovessero arrivare offerte verranno prese in considerazione: "I giocatori del Napoli non sono in vendita. E non è arrivata nessuna offerta degna del loro valore. Se dovessero arrivare verranno valutate".