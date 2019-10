Il Napoli vuole chiudere i casi Callejon e Mertens. In un senso o nell'altro

Adesso la palla passa a José Callejon e Dries Mertens. Non c'è più tempo per temporeggiare. O meglio, fino a stasera giusto restare concentrati sulla sfida contro il Red Bull Salisburgo, ma da domani si volta pagina. "Per ora lasciamoli tranquilli. Finita la partita ci siederemo, ho fatto una proposta di allungamento del contratto", ha detto il presidente Aurelio De Laurentiis che vuole chiudere il caso. In un senso o nell'altro.

La proposta del Napoli - Entrambi sono in scadenza del contratto, per entrambi il Napoli ha messo sul piatto un nuovo contratto alle cifre attuali. "Io - ha detto De Laurentiis - ho fatto una proposta di allungamento del contratto. Sono super pagati per quello che fanno e per l'età che hanno. Per me se vogliono andare altrove perché trovano chi li paga di più io non mi opporrò. Io voglio portarli all'età di 35 anni con la stessa paga. Un ragionamento normale, se adesso prendi X, porterebbe a dire che a 33 anni prendi X meno Y, a 34 anni X meno Y e Z e a 35 X meno Y, Z e W. Io invece sono stati così signore da corrisponderli lo stesso stipendio".

Nei prossimi giorni le risposte - Adesso sono i due giocatori a dover dare una risposta. Positiva o negativa. In ogni caso per chiudere entrambi i casi, senza trascinarli fino al termine della stagione.