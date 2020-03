Il nuovo calendario del Napoli: la chiusura resta col botto. Ma resta il rebus Coppe

Ufficiali date e orari fino alla 28° di A

Potenzialmente il maggio del Napoli è uno dei mesi più complicati della storia del calcio moderno. Razionalmente, dunque escludendo la finale di Champions, Inter e Lazio nelle ultime due sono crocevia forse europei per la formazione di Gennaro Gattuso. Che ora aspetterà ancora una settimana per tornare in campo nelle porte chiuse del Bentegodi di Verona mentre a Barcellona, in Champions League, dovrebbero esserci i tifosi al Camp Nou.

13 marzo Hellas Verona-Napoli

18 marzo Barcellona-Napoli (ritorno ottavi di finale Champions League)

22 marzo Napoli-SPAL

4 aprile Atalanta-Napoli

7/8 aprile: quarti di finale di andata Champions League*

11 aprile Napoli-Roma

14/15 aprile: quarti di finale di ritorno Champions League*

19 aprile Genoa-Napoli

22 aprile Napoli-Milan

26 aprile Bologna-Napoli

28/29 aprile: semifinali di andata Champions League*

3 maggio Napoli-Udinese

5/6 maggio: semifinale di ritorno Champions League*

10 maggio Parma-Napoli

13 maggio Napoli-Sassuolo

17 maggio Inter-Napoli

20 maggio finale di Coppa Italia*

24 maggio Napoli-Lazio

30 maggio finale Champions League *

* - In caso di qualificazione

** - Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia, senza data assegnata