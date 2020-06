Il nuovo calendario dell'Europeo: Italia-Turchia gara d'esordio l'11 giugno 2021 a Roma

Tutte le città ospitanti confermate. La UEFA quest'oggi ha reso noto il calendario per l'Europeo slittato al 2021. "Le 12 città ospitanti originali sono state confermate come sedi per il torneo finale nell'estate del 2021 e - si legge - di conseguenza è stato approvato anche il calendario delle partite aggiornato". La partita d'esordio sarà anche il prossimo anno Italia-Turchia, che andrà in scena l'11 giugno 2021 allo stadio Olimpico.

Tutti i biglietti esistenti restano validi per il torneo nel 2021. Gli acquirenti di biglietti esistenti che desiderano tuttavia restituire il/i proprio/i biglietto/i, avranno la possibilità finale di richiedere un rimborso dal 18 giugno al 25 giugno tramite euro2020.com/tickets. Le date per potenziali vendite future di biglietti, anche per i fan delle quattro squadre che si qualificheranno tramite gli spareggi, saranno confermate in una fase successiva.

Il Comitato Esecutivo UEFA ha inoltre espresso apprezzamento per le federazioni ospitanti, le città ospitanti e le loro autorità per il loro continuo supporto e impegno nell'organizzazione del rinvio di UEFA EURO 2020.

