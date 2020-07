Il Parma si divora il 2-2, Calhanoglu punisce: 3-1 per il Milan al 77'

Gol sbagliato, gol subito. Il Parma si divora il 2-2 con Inglese e subisce il 3-1: Bonaventura va via palla al piede e trova Calhanoglu al limite dell'area di rigore, in posizione centrale. Il turco sfrutta il movimento di Ibrahimovic, che gli porta via l'uomo e gli libera lo spazio per la conclusione: gran tiro, preciso nell'angolino sinistro, e nulla da fare per Sepe.