Il Parma vince grazie al solito Kulusevski: finisce 2-1, 24esima sconfitta per il Brescia

Una vittoria per poter migliorare la classifica. Il Parma si impone in casa delle Rondinelle grazie al solito Dejan Kulusevski: nono gol in campionato e un bel segnale in vista della prossima stagione. Ennesima sconfitta per un Brescia già retrocesso e con pochissime motivazioni: finisce 2-1 al Rigamonti, con emozioni e gol soltanto nella ripresa. Nel prossimo turno i ducali sfideranno l'Atalanta per poter migliorare ancora la posizione finale, mentre i biancoblù sfideranno all'Olimpico la Lazio.

FORMAZIONI - Lopez manda in campo Gastaldello al posto di Papetti e Mangraviti al posto di Mateju, confermando nove undicesimi previsti alla vigilia. Qualche cambio anche per D’Aversa: Gervinho titolare nel tridente, con Caprari e Kulusevski a completare il pacchetto offensivo. Cambio dell’ultimo minuto per i ducali con Barillà al posto di Grassi: il numero 8 gialloblù si ferma nel riscaldamento per via di un fastidio fisico.

TANTI ERRORI - Nel primo tempo succede davvero poco. Mateju al 3' evita il peggio chiudendo su Gervinho, poi Kulusevksi scarta mezza difesa ma al momento di calciare in porta non trova il colpo del ko. Il Brescia si vede pochissimo in attacco, Kucka prova a spaventare Andrenacci senza però trovare lo specchio della porta. Nel finale errore incredibile del direttore di gara: anziché lasciare il vantaggio a Gervinho - ormai in porta dopo il fallo di mano di Mateju -, Maggioni fischia il fallo in favore del Parma scatenando le proteste di tutta la compagine crociata.

CAMBIA IL RITMO - Cambiano i ritmi nella ripresa. Al 48’ Caprari prova il colpo di tacco dopo un'ottima azione, ma Andrenacci si salva con l’aiuto del palo. Sul ribaltamento di fronte ci prova Ayè, la conclusione del francese viene respinta da Sepe. Al 55’ arriva un’altra conclusione di Caprari, il tiro dalla distanza viene bloccato da Andrenacci.

PIOGGIA DI GOL - Le due squadre si allungano e le occasioni si moltiplicano. Al 59’ Darmian praticamente indisturbato deposita in rete un assist al bacio di Kulusevski. Dopo pochi minuti Sepe compie un errore sul rinvio, Dessena da dentro l’area piccola non sbaglia. Al 78’ Tonali prova la conclusione personale dai 25 metri, Sepe non si fa sorprendere e blocca il tiro in due tempi.

KULU-SHOW - All’80’ sale in cattedra Kulusevski: dagli sviluppi di una rimessa laterale ci pensa Siligardi ad aprire lo spazio al classe 2000 che di prima intenzione calcia a giro sul secondo palo, inventandosi un gran gol. La seconda rete del Parma spegne tutti gli entusiasmi in casa Brescia, anche perché i punti servono a poco: 2-1 al Rigamonti, la decide ancora Dejan Kulusevski.

IL TABELLINO

BRESCIA-PARMA 1-2

Marcatori: 59’ Darmian (Par), 62’ Dessena (Bre), 81’ Kulusevski

Brescia (4-4-2): Andrenacci; Semprini (dall’88’ Ghezzi), Gastaldello (dal 67’ Papetti), Mateju, Mangraviti; Zmrhal, Tonali, Dessena, Spalek (dal 79’ Martella); Torregrossa, Ayè.

A disposizione: Alfonso, Viviani.

Allenatore: Diego Lopez

Parma (4-3-3): Sepe; Laurini (dal 69’ Sprocati), Iacoponi (dal 69’ Pezzella), Dermaku, Darmian; Kucka (dal 57’ Siligardi), Barillà, Kurtic; Kulusevski, Caprari (dal 70’ Bruno Alves), Gervinho (dal 78’ Inglese).

A disposizione: Colombi, Regini, Karamoh, Grassi, Gagliolo, Balogh, Adorante.

Allenatore: Roberto D'Aversa

Arbitro: Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco

Ammoniti: Torregrossa, Dessena, Mateju, Papetti (Bre).

Espulsi: -