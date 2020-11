Il prezzo non è giusto. La Juve in corsa per Alaba, ma le richieste dell'austriaco sono eccessive

vedi letture

Le grandi di Europa sono pronte a darsi battaglia per David Alaba, ma le richieste dell'austriaco, in scadenza con il Bayern Monaco, spaventano tutti: 15 milioni a stagione. La Juventus, si legge su Tuttosport, è pienamente in corsa per il difensore mancino: insieme ai bianconeri ci sono anche Barcellona, Real Madrid e Manchester City, ma tutte e quattro le società sono d'accordo: 15 milioni di euro sono troppi.

Il prezzo non è giusto - Dovunque andrà, infatti, Alaba vorrà guadagnare non meno di 15 milioni a stagione, cinque in più di quelli finora percepiti da quando firmò l’ultimo rinnovo nel 2016. Vale a dire, adeguandosi ai parametri bianconeri, che sarebbe il giocatore meglio pagato dopo l’irraggiungibile Cristiano Ronaldo (31) e davanti anche a Matthijs De Ligt che al momento sfiora solo i 12 qualora riesca a incassare tutti i 4 milioni di bonus previsti nel contratto. In casa Juventus c'è un atto una politica di abbattimento del monte stipendi, che ha dato i primi frutti grazie alle cessioni di Douglas Costa, Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, ma soprattutto con le partenze di Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Anche in casa Barcellona la situazione non è delle migliori, visto che i blaugrana addirittura vorrebbero cedere giovani del calibro di Riqui Puig e Carles Aleñá per fare cassa. Anche il Real ha bisogno di risparmiare, con i Blancos che sono tuttavia alle prese con la grana Sergio Ramos (che potrebbe salutare a giugno da svincolato) e con il rinnovo di Varane, in bilico e con due anni di contratto. Guardiola conosce bene Alaba, ma anche la risposta del City è stata la stessa: 15 milioni sono troppi.