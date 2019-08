Il primo passo verso la Sampdoria di Vialli. A mercato quasi concluso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Sampdoria a Gianluca Viall. Storia di una trattativa infinita, data spesso per conclusa, anche se finora non è successo. Ma oggi ci sarà un passaggio decisivo per capire quale sarà il futuro del club blucerchiato. In giornata è atteso un comunicato congiunto da parte dell’attuale proprietà e della cordata guidata dall’ex icona doriana. Il contenuto? Da escludere, salvo sorprese, l’annuncio della cessione fatta e finita. Tutto fa pensare, invece, che le parti comunichino l’avvio di una trattativa a tutti gli effetti.

Il primo passo verso la cessione. Un passaggio ufficiale che non era mai stato fatto, tra reciproche smentite e una differenza sulla valutazione economica del club che non sappiamo fino a che punto sia già limata. Sta di fatto che da oggi in poi, con tutte le difficoltà del caso, il percorso sarà in discesa. Perché fin qui non era arrivata alcuna apertura nel senso della vendita del società. E immaginiamo che, se il contenuto sarà effettivamente quello, diventerà difficile trattenere l’entusiasmo dei tifosi, già in fermento per le indiscrezioni circolate in modo incontrollato da mesi a questa parte.

Nel mezzo, il mercato che finisce e il campionato che inizia. Le tempistiche sono uno dei principali punti interrogativi dell’intera vicenda, arrivati al 22 agosto. Gli ultimi giorni di calciomercato sono essenziali per una delle squadre che ha cambiato meno, specie in entrata, rispetto alla scorsa stagione, nonostante il nuovo allenatore. Come si vada a inserire la trattativa per il club in questa fase è tutto da vedere, per quanto, anche nel caso che i tempi siano più rapidi del previsto, la squadra dirigenziale non sarà comunque toccata. È l’inizio della fine dell’era Ferrero? Lo scopriremo solo leggendo l’atteso comunicato. Che sa già di primo passo verso la Sampdoria di Vialli.