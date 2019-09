© foto di Alberto Lingria/PhotoViews

Il Corriere dello Sport oggi in edicola prova a trovare note positive e punti da cui ripartire in casa Milan. Tra questi anche Rafael Leao, che è il primo giocatore di movimento nato dopo il primo gennaio 1999 a giocare un match di A da titolare con la maglia del Milan. Un primo record che dimostra la personalità dell'ex Lilla, preso per 28 milioni di euro dai rossoneri: l'ultimo a effettuare l'esordio da titolare in A in un derby fu Suso nell'aprile del 2015. E Leao, tra emozione e carica, si prepara anche a giocare in futuro in coppia con Piatek.