Il PSG e l'incubo italiane: campioni di Francia mai vincenti nei sei precedenti

La sfida contro il Paris Saint-Germain non sarà assolutamente facile per l'Atalanta, che però da par suo potrà contare almeno su precedenti incoraggianti per quanto riguarda gli incroci con le italiane della squadra parigina. Sei partite, mai nessuna vittoria per il PSG, che perse due volte su due col Milan in semifinale (1994/95), e poi di nuovo coi rossoneri (seconda fase a gironi del 2000/01) ha solamente saputo pareggiare, così come con il Napoli nella fase a gironi della Champions scorsa, la 2018/19. Di seguito il tweet di Opta che riporta il dato.