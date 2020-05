Il PSG fissa il primo obiettivo per il dopo Thiago Silva: tutto su Koulibaly del Napoli

vedi letture

L'Equipe fa il punto sul mercato del Paris Saint-Germain e spiega che il nome per la successione di un Thiago Silva oramai sempre più lontano dal rinnovo sia quello di Kalidou Koulibaly. Chiaro, le discussioni col brasiliano restano aperte, ma il nome del senegalese è il grande sogno del club francese. Leonardo ci sta pensando con forza, i rapporti con De Laurentiis sono forti anche grazie alle trattative già a segno in passato con Lavezzi e Cavani. In caso di mancato accordo, il nome in pole sarebbe quello di Boubacary Kamara dell'Olympique Marsiglia.