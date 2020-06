Il PSG prova il doppio colpo: pronti 80 milioni per Marusic e Milinkovic-Savic

Dopo aver sistemato l'attacco con il riscatto di Mauro Icardi dall'Inter, il Paris Saint-Germain vuole regalare a Tuchel almeno un rinforzo per reparto. Qualche giorno fa, in Francia avevano parlato di nuovi contatti tra Leonardo e Kezman per Milinkovic-Savic . Il centrocampista della Lazio interessa non poco ai parigini, ma non è l'unico obiettivo.

Pacchetto con Marusic - Stando alle informazioni riportate da L'Equipe, infatti, piace anche Adam Marusic, terzino che Simone Inzaghi ha saputo valorizzare nelle ultime due stagioni. La sua valutazione si aggira intorno ai 15 milioni di euro, ma i campioni di Francia si augurano di ottenere il "pacchetto completo", sborsandone non più di 80.