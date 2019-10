© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Mauro Icardi e il possibile trasferimento a titolo definitivo al Paris Saint-Germain al termine di questa stagione. Ne ha parlato l'attaccante di Rosario quest'oggi nel corso di una intervista rilasciata alla 'Gazzetta dello Sport': "Per quest’anno sono al Psg e il mio obiettivo è dare il massimo per questa maglia. Poi a fine campionato, verso maggio o giugno, vedremo che succede. È ancora presto per dire qualcosa".

Icardi lo scorso 2 settembre è passato dall'Inter al Paris Saint-Germain in prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro.