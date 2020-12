Il punto dopo il summit mercato dell'Inter: le uscite sono decise, Conte chiede 'un Kessie'

C'è stato un summit importante in casa Inter tra Antonio Conte e la dirigenza nerazzurra per fare il punto tra presente e futuro del mercato. Collegato in videochat Steven Zhang, la società si è concentrata anche sulle uscite che dovrà risolvere per il mese di gennaio. Su tutte Christian Eriksen: il danese è alla porta ma sembra che si stia sgonfiando la pista che porta al Paris Saint-Germain. I parigini hanno altri obiettivi per il mercato invernale, così potrebbe accendersi la pista Premier League. Il West Ham sembra quella più forte sul giocatore, poi ci sarebbe, sempre a Londra, anche l'Arsenal ma è da capire se davvero potrà concretizzarsi un trasferimento che avrebbe del clamoroso vista la lunga militanza alla rivale di sempre, il Tottenham.

Il Ninja via Placet per l'uscita di Radja Nainggolan sul quale non tramonta l'interesse del Cagliari. Potrebbe rientrare in un'operazione più allargata che riguarderebbe anche il portiere Alessio Cragno, magari un giovane come Riccardo Ladinetti e anche un giocatore da prendere dall'estero col supporto dei sardi che hanno un posto da extracomunitario. Davanti uscirà certamente Andrea Pinamonti: Conte ha chiesto un giocatore di maggior esperienza. L'Under 21 ha tanto mercato in Serie A, tra le piste valutate c'è anche quella che porta al Parma sia per Gervinho che per Roberto Inglese anche se il secondo è a bilancio a 15 e andrebbe trovata una formula ad hoc.

Gli innesti Antonio Conte ha capito il messaggio del club: sarà un gennaio di opportunità e rinforzi che arriveranno magari tramite scambi. Per questo la società sta cercando un'ipotesi in Serie A dove valutare lo scambio con Matias Vecino, ma l'allenatore oggi ha chiarito ancora una volta il messaggio. Vuole un rinforzo importante in mezzo. 'Uno alla Kessie', per capire il tipo e il ruolo. Difficilmente, però, sarà Rodrigo De Paul, non tanto per le caratteristiche ma per un prezzo proibitivo per il gennaio nerazzurro.