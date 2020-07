Il punto su Sarri, Pirlo, sul presente e sul futuro della panchina della Juventus

Il futuro della panchina della Juventus è certamente tra gli scenari più discussi nel mondo del calcio italiano. Il paradosso, visto dall'esterno, è che sulla graticola c'è l'allenatore che ora guida il campionato con sei punti, sette contando gli scontri diretti, sull'Inter. Però Maurizio Sarri non ha ancora dimostrato quello per cui era stato scelto, gioco e cambio di passo a livello di spettacolo. E in fondo su due finali, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, ne ha perse due. Sicché il nome è ballerino, figuriamoci dopo la sconfitta nell'andata degli ottavi di Champions League a Lione, contro l'Olympique. Potrà riscattarsi al ritorno e per molti quella sarà la chiave di volta del futuro.

Bivio già con la Lazio? Tra gli scenari sussurrati in queste ore c'è anche quello di un possibile allontamento di Maurizio Sarri in caso di sconfitta lunedì sera contro la Lazio. Quel che è vero è che il tema riguardante la panchina è stato tra quelli toccati nei recenti vertici societari. Inevitabile, per tutti i punti di cui sopra. La Juventus non vorrebbe sconfessare però la propria scelta e il suo progetto, sicché è difficilmente ipotizzabile che Sarri possa essere esonerato a un eventuale +3 (in caso di ko con la Lazio e di vittoria dell'Inter con la Roma all'Olimpico), che poi sarebbe comunque +4. Certo, lì sì che la dirigenza aprirebbe le porte al caso e Andrea Agnelli con lei. Però il resto sono buoi davanti al carro.

E Pirlo? Oggi l'addio di Fabio Pecchia all'Under 23, tutto sembra designato per l'inizio dell'avventura di Andrea Pirlo sulla panchina dei bianconeri. Perché la Juventus, non è un mistero, ha intenzione di costruire il grande tecnico del futuro in casa e sembra aver individuato l'uomo giusto nel regista bresciano. Un'avventura che però deve ancora esser ufficiale, anche se Pirlo sta iniziando già a studiare il suo staff, con Roberto Baronio come vice e Cristiano Lupatelli confermato ai portieri. Scenari che riguardano l'Under 23, per adesso, senza finestre aperte sulla prima squadra.

Progetto bandiere Agnelli ha semmai un'idea a più ampio raggio ma che riguarda il futuro. Ovvero quando si ritireranno Gianluigi Buffon e poi Giorgio Chiellini. Una ristrutturazione dell'intero progetto che potrebbe andare a toccare anche alcuni ruoli importanti nella dirigenza della Juventus. L'ingresso degli ex è già andato avanti in queste settimane, con Marco Storari che potrebbe entrare nello staff dell'Under, ma l'idea principale riguarda il futuro, tra uno o due anni. Non adesso. Magari quando Andrea Pirlo sarà pronto. Ma è viaggiare troppo avanti nel tempo e il calcio è sin troppo legato ai risultati per avere certezze. Maurizio Sarri ne sa qualcosa.