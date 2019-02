Il punto sulla Bundesliga: rimonta Bayern a -2: domani chiude il BVB

Il 22° turno di Bundesliga si chiuderà soltanto domani con il posticipo del lunedì che vedrà in campo il Borussia Dortmund, reduce dalla tremenda sconfitta di Champions League contro il Tottenham e impegnato in casa del Norimberga ultimo. La squadra di Favre dovrà rispondere subito alla vittoria del Bayern Monaco che in rimonta e con la testa probabilmente già a Liverpool ha battuto 3-2 l'Augsburg piazzandosi a -2 dal primo posto. Non riesce a tenere il passo dai campioni in carica il Borussia M'Gladbach, terzo e scivolato a -5 dal secondo posto, che soltanto due giornate fa era suo, dopo il pareggio arrivato in casa del Francoforte al quarto pari di fila. E' finita in parità anche l'altra grande sfida tra Hertha Berlino e Werder Brema che così hanno lasciato scappare il Wolfsburg, che ha conquistato una bella vittoria sul Mainz, al terzo ko consecutivo, e ora è sesto in classifica a -5 dal Lipsia quarto e tornato alla vittoria sul campo della Stoccarda non senza qualche difficoltà di troppo. Quarta vittoria di fila conquistata dal Bayer Leverkusen che prosegue la sua scalata europea piazzandosi al quinto posto dopo il successo ottenuto contro il Fortuna Dusseldorf mentre l'Hoffenheim dopo due pareggi di fila è tornato alla vittoria battendo agevolmente l'Hannover. Continua a non vincere lo Schalke 04 che ha pareggiato per 0-0 in casa contro il Friburgo ma può essere soddisfatto di aver ottenuto almeno un punto dopo aver giocato gran parte della gara in dieci mentre in coda hanno perso tutti e l'Augsburg continua ad avere tre lunghezze di vantaggio sullo Stoccarda terzultimo.

CLASSIFICA: BVB 50*, Bayern 48, M'Gladbach 43, Lipsia 41, Leverkusen 36, Wolfsburg 35, Francoforte 34, Hoffenheim 33, Hertha 32, Werder Brema 31, Mainz 27, Dusseldorf 25, Friburgo 24, Schalke 04 23, Augsburg 18, Stoccarda 15, Hannover 14, Norimberga 12*.

*una gara in meno