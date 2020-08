Il punto sulle uscite del Parma: tra esuberi e richieste, Carli avrà un gran da fare

Ancora pochi giorni e inizierà ufficialmente anche il calciomercato del Parma, che lunedì dovrebbe finalmente annunciare Marcello Carli come nuovo direttore sportivo. Il lavoro di Carli non sarà semplice, perché dovrà riuscire rinforzare alcuni reparti che hanno perso giocatori fondamentali (come Kulusevski, ad esempio) e soprattutto dovrà essere bravo a gestire le uscite, con tanti crociati richiesti sul mercato. La prima cessione è di fatto già stata annunciata, con Antonino Barillà che da lunedì dovrebbe diventare un nuovo giocatore del Monza: il centrocampista, dopo tre anni da protagonista a Parma, ha scelto l’ambizioso progetto di Berlusconi e Galliani, che stanno costruendo una schiacciasassi per la categoria cadetta.

Un altro nome caldo in uscita è quello di Gervinho, oggetto del desiderio del Benevento di Pippo Inzaghi: dopo la vicenda invernale l’ivoriano pare sempre più lontano da Parma, e al giusto prezzo l’ex Arsenal potrebbe salutare, con il suo ciclo a Parma che ormai pare concluso. Tutt’altro che concluso è il ciclo a Parma di Juraj Kucka, corteggiassimo da Adriano Galliani, che ha provato a portarlo a Monza come Barillà: lo slovacco però ha subito rifiutato, confermando la sua volontà di restare in Emilia. Non così certo di restare invece Luigi Sepe, tra i migliori portieri del campionato e richiestissimo sul mercato: l’Inter gli offre una maglia da dodicesimo, così come il Napoli, ma è il Torino che fa sul serio e punta l’ex Empoli come sostituto di Sirigu.

Ma oltre ai big, Marcello Carli dovrà piazzare anche tutti gli esuberi della rosa, o quei giocatori che hanno dimostrato di fare fatica in una piazza come Parma: Mattia Sprocati pare giunto al capolinea, così come Luca Siligardi, il cui anno è stato molto travagliato. Tanti anche i rientri dai prestiti nelle categorie minori o dall’estero, come Alessio Da Cruz o Yves Baraye, giocatori che non hanno futuro a Parma: per loro dovrà essere trovata una nuova sistemazione, possibilmente definitiva. Tante chiacchiere anche intorno a Gaston Brugman e Kastriot Dermaku, cercati da mezza Serie B ma saldi a Parma: salvo cataclismi, entrambi dovrebbero rimanere. Discorso interessante anche quello su Roberto Inglese: l’attaccante è stato il colpo da novanta della scorsa stagione ma una serie di infortuni lo ha limitato parecchio. L’ex Chievo piace in Germania, dove il Wolfsburg ci ha fatto più di un pensiero: con meno di venti milioni però il Parma non si siederà al tavolo.

Insomma, sarà un mese breve e intenso in casa Parma, dove si lavorerà giorno e notte per trovare la quadra: il lavoro da fare è tanto, Carli ha già cominciato.