Il rigore di Petagna dà i tre punti a Di Biagio: la SPAL batte il Parma 1-0

Nel surreale Tardini la SPAL riesce a prendersi i tre punti con un rigore di Petagna. Gervinho con le polveri bagnate

LE FORMAZIONI - D'Aversa sceglie il tridente pesante, con Cornelius in mezzo all'attacco con Kulusevski e Gervinho. In porta preferito Colombi al posto di Radu. La SPAL invece si copre con Petagna unica punta e Valoti che agisce da trequartista. Rientro per Fares da titolare per la prima volta in questa stagione.

UN'ORA E UN QUARTO - A un minuto dall'inizio della partita Pairetto riceve una telefonata. Il rischio è che il campionato venga sospeso, le squadre rientrano negli spogliatoi e ne riemergono quaranta minuti dopo: si gioca alle 13.45, quindi, in un'atmosfera surreale che può mandare a ramengo tutto lo spettacolo (quello avanzato) del campionato. Niente strette di mano a inizio gara per uno sport di contatto.

PARTENZA LENTA - Senza il pubblico e ascoltando gli urli del campo sembra quasi una gara da amatori. Il ritmo non è velocissimo, nei primi minuti c'è lo spazio solo per un fallo di mano di Petagna che l'arbitro non considera da calcio di rigore. Il primo lampo è di Gagliolo che stoppa il pallone e calcia di sinistro, a lato di poco. Da un'area all'altra lo svedese toglie a Petagna il pallone del vantaggio, dopo un uno-due in area.

QUALCHE BRIVIDO - L'andare dei minuti vede crescere Kulusevski e Gervinho, più volte potenzialmente pericolosi sulla trequarti ma in realtà solo in un caso, quando l'ivoriano si fa ribattere il tiro da dentro l'area. Dalla distanza, invece, ci pensa Valoti in un paio di circostanze ad andare vicino alla rete, ma il gol non arriva. Vicino all'ora di gioco c'è un fallo di Iacoponi su Valoti: sarebbe rigore ma l'ex Verona parte in posizione irregolare. Dall'altro lato Missiroli sbaglia un intervento e Gervinho, da due passi, sbaglia un gol praticamente fatto, spedendo alto di poco.

VANTAGGIO SPAL - Palla alta in area parmense dove si butta Valoti: Bruno Alves alza il piede e tocca l'avversario, provocando un rigore probabilmente molto generoso. Dal dischetto Petagna riesce a spiazzare Colombi per l'1-0. D'Aversa inserisce Caprari per Brugman, avanzando il baricentro ulteriormente. Il risultato non cambia più, perché Gervinho si divora un altro gol e i sette di recupero non hanno effetto.

PARMA-SPAL 0-1

Marcatori: Petagna 71'.

Parma (4-3-3)

Colombi; Darmian (dall'88' Siligardi), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Grassi, Brugman (dal 73' Caprari), Kurtic; Kulusevski (dall'82' Karamoh), Cornelius, Gervinho.

SPAL (3-5-1-1)

Berisha; Cionek, Vicari, Bonifazi; Reca (dal 34' Felipe), Missiroli, Missiroli, Murgia (dal 90' Tunjov), Fares (dal 62' Sala); Valoti, Petagna.