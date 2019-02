Il Sassuolo crea, la Juve colpisce. All'intervallo decide il gol di Khedira

© foto di www.imagephotoagency.it

Bel primo tempo, giocato a viso aperto da entrambe le squadre, fra Sassuolo e Juventus.

Parte fortissimo la squadra di mister De Zerbi, brava ad alzare subito il baricentro e costringere la Juventus nella propria metà campo per i primi 15 minuti di gioco. E nei primissimi seconddi di gara il Sassuolo va addirittura vicino al vantaggio: prima con Sensi, dopo 2 minuti, con un bel tiro da fuori dopo una ripartenza veloce. Poi con Djuricic, bravo nell'occasione a scippare il pallone a Rugani e presentarsi a tu per tu con Szczesny. Ma il portiere polacco si supera sradicando il pallone dai piedi dell'attaccante neroverde, con Mazzoleni che certifica la regolarità dell'intervento solo dopo un on field review.

Il Sassuolo però non si da per vinto e continua a creare: Babacar al 12esimo calcia da posizione ravvicinata ma guadagna solo un calcio d'angolo, 3 minuti dopo ci prova Locatelli da fuori con una gran conclusione a lato di pochi centimetri. E a questo punto viene fuori anche la Juve: Bernardeschi si accentra e va in marcatura su Sensi, spegnaendo la fonte di gioco neroverde. Il primo bianconero a farsi vedere in attacco è Matuidi, ma il suo tiro d'esterno sinistro finisce alto. 4 minuti dopo, siamo al 23esimo, ecco la svolta: Ronaldo conquista palla dopo un rinvio sballato di Consigli e serve Pjanic. Il bosniaco la rende a CR7 che senza pensarci troppo lascia partire un missile verso la porta neroverde. Consigli para, ma sulla respinta corta è prontissimo Sami Khedira che non ha problemi a ribadire in gol.

Il Sassuolo accusa il colpo ma non crolla e dopo alcuni minuti di riorganizzazione torna a farsi vedere dalle parti di Szczesny: al 40esimo Berardi fa tremare la Juve con un bellissimo tiro al volo da fuori, ma il pallone esce di un paio di metri. Alla Juventus sembra bastare lo 0-1, ma nell'ultima azione del primo tempo va ancora vicina al gol con Bernardeschi che sfrutta un errore di Magnani, la palla arriva ancora a Khedira che di testa mette fuori di poco. E dopo 3 minuti abbondanti di recupero Mazzoleni manda le squadre nello spogliatoio sul risultato di 0-1.