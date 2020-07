Il Sassuolo è la vera sorpresa di questo strano campionato di Serie A!

vedi letture

E' il Sassuolo la vera sorpresa di questo strano campionato di Serie A! L'Atalanta ormai è uscita dai libri delle favole degni dei racconti di Gianni Rodari e si è trasformata in una splendida realtà. Va al Sassuolo la palma di sorpresa della Serie A. I neroverdi, con un grande finale di stagione, sin qui, sono all'ottavo posto in classifica (sarebbe il secondo miglior risultato di sempre). Svanito definitivamente il sogno europeo dopo il ko contro il Milan, il club emiliano può continuare a sperare in un bellissimo finale. Squadra rivoluzionata in due anni da mister De Zerbi, in grande crescita già prima del lockdown. Dopo la ripresa i neroverdi hanno raccontato la loro storia con gol e spettacolo, avrebbero reso fiero il patron Squinzi, uno degli ultimi mecenati del nostro calcio dal palato sopraffino.

Il Sassuolo non può 'permettersi' Luis Muriel in panchina, Caldara di ritorno dal Milan acquistato a gennaio, ma ha una delle squadre più giovani del nostro campionato e punta ancora tanto sulle giovani scommesse, vincendole quasi tutte. Manuel Locatelli sembra un veterano ma è un classe '98. Jeremie Boga classe '97, Berardi è del '94, poi c'è il 2000 Traoré, coetaneo di Raspadori, prodotto dell'eccellente vivaio gestito da Francesco Palmieri e dai suoi uomini, il '99 Muldur, Rogerio è un '97 come Filippo Romagna mentre Kyriakopoulos è nato nel 1996, senza dimenticare gli altri talenti che compongono la rosa. Mix di gioventù ed esperienza con Defrel e Chiriches, rinforzi estivi, avuti a mezzo servizio e Ciccio Caputo a fare da padrone nell'area di rigore avversaria, pronto a banchettare come un re dopo una battuta di caccia (a proposito di banchetti, Del Piero può iniziare a preparare il tavolo del ristorante, perché Ciccio è a 1 gol da quota 20).

Idee e programmazione. Ma soprattutto fatti. Questo Sassuolo ha stupito tutti, è stato sulla bocca di tutti dopo la ripartenza e forse rimarrà anche nella testa e negli occhi di molti. Sicuramente restano ancora tanti aspetti da migliorare ma l'anno prossimo, al terzo anno del ciclo De Zerbi, ci sarà la vera prova del 9 per gli scatenati giovani emiliani. I neroverdi hanno scavalcato il Parma, il Bologna, il Verona, autori di una grande prima parte di stagione. I cavalli vincenti però si vedono alla fine. E la classifica in questo momento dice che dopo le big c'è il Sassuolo.