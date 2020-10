Il Sassuolo esulta con i suoi italiani da Nazionale: Berardi, Caputo e Locatelli stendono il Crotone

Secondo successo di fila per il Sassuolo, terza sconfitta consecutiva per il Crotone. I verdetti del Mapei Stadium sono anche esagerati per quanto visto in campo, ma alla fine conta il risultato. La formazione di Stroppa gioca bene, ma non basta. Quella Di Zerbi, seppur con qualche difficoltà, alla fine vince e pure nettamente. Finisce 4-1, i neroverdi volano in vetta alla classifica. I calabresi, invece, restano in fondo: zero punti in tre partite.

Le scelte. Roberto De Zerbi conferma in gran parte l'undici visto contro lo Spezia. In difesa Muldur e Toljan vincono il ballottaggio sulle fasce, lasciando Kyriakopoulos in panchina. In attacco confermato Defrel, in gran crescita, con Berardi e Djuricic alle spalle di Caputo. Bourabia, invece, viene preferito a Obiang in mediana. In casa Crotone scelte obbligate in difesa ed esordio da titolare per il nuovo acquisto Reca. In attacco Messias a spalleggiare Simy.

Ci pensa Domenico. Dopo un avvio così così, con poche emozioni, al 19' i neroverdi passano in vantaggio con una bella azione e una finalizzazione precisa di Berardi. Tutto nasce da un gran lancio di Locatelli, che sventaglia verso destra per l'ala classe '94. Ottimo l'aggancio, poi il rimpallo con Reca gli favorisce il dialogo con Defrel. Uno-due e sinistro rasoterra che beffa Cordaz sul primo palo, forse con una leggerissima deviazione. Reagiscono gli uomini di Stroppa, che trovano la traversa con Cigarini e impegnano Consigli in un altro paio di situazioni. Da registrare anche l'infortunio di Chiriches, uscito alla mezzora per un problema fisico tra polpaccio e caviglia sinistri. Nei primi 45 minuti di gioco, comunque, match piuttosto equilibrato al Mapei Stadium.

Ripresa di rigore. Nel secondo tempo arriva la maggior parte dello spettacolo. Doveva succedere già nel primo tempo per quello che si è visto in campo, è accaduto invece ad inizio ripresa: al 49' il Crotone trova il gol del pari grazie ad un calcio di rigore, causato scioccamente da Bourabia e trasformato da Simy perfettamente, spiazzando Consigli. Poi, però, scende in campo anche il VAR, come spesso capita con il Sassuolo. E' grazie all'aiuto della tecnologia che l'arbitro Pezzuto assegna il penalty per un tocco di mano in area di Pereira su cross di Kyriakopoulos, poi il solito Caputo fa il resto: freddissimo dal dischetto, sceglie un angolo e Cordaz intuisce, ma non può arrivare su quel bolide dell'ex Empoli.

Risultato esagerato nel finale. Il sodalizio emiliano chiude la pratica a poco più di cinque minuti dalla fine, mettendo in cassaforte il risultato con una bella azione in contropiede e la solita finalizzazione ineccepibile di Caputo. Assist perfetto di Berardi, in profondità per il numero 9, che a tu per tu con Cordaz non sbaglia, realizzando la sua doppietta personale: tocco sotto all'angolino perfetto, da bomber vero. Il Crotone sparisce dal campo e la squadra di casa dilaga poi nel finale, rendendo il risultato esagerato per quanto s'è visto in campo.

