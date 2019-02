Fonte: Dall'inviato al San Paolo

© foto di Insidefoto/Image Sport

Risultato finale: Napoli-Zurigo 2-0

"Dare un voto al mio operato? E' prematuro, devono essere gli altri a darmelo". Carlo Ancelotti non vuole pensare a quanto fatto, ma a quello che attende il suo Napoli. Il mister azzurro, in conferenza stampa al San Paolo, ha allontanato dunque i complimenti del passaggio del turno proprio perché proiettato all'ostacolo successivo. Superato senza troppe difficoltà l'ostacolo Zurigo, ora il Napoli vola agli ottavi e può rappresentare certamente una delle più squadre più accreditate alla vittoria finale. Merito della rosa ampia, delle armi a disposizioni del tecnico ex Milan, merito dell'esperienza di Ancelotti e tanta voglia di arrivare alla finalissima di Baku. Il segreto dell'allenatore, forse, è proprio questo: archiviare subito i traguardi raggiunti, per migliorarsi volta dopo volta. Domani, intanto, il sorteggio degli ottavi vedrà il Napoli come avversario che tutti vorranno evitare.