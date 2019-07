Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato il progetto proposto da Milan e Inter per il nuovo stadio. Queste le sue parole riportate da Sky Sport: "Non ho avuto modo di vedere la proposta, devono verificarla gli uffici. Il primo tema è capire se è in linea con il piano di governo del territorio e con le leggi speciali sugli stadi. Bisogna considerare tutto. Sono 750 pagine e prima di esprimere un giudizio aspetto".