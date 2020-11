Il solito Morata e poco Ronaldo: la Juventus è avanti 1-0 al 45' col Ferencvaros

La Juventus è avanti solo uno a zero al quarantacinquesimo a Budapest contro il Ferencvaros. E lo è nello stesso modo di sempre. Morata esulta, al settimo minuto, ma guarda verso Grinfeld, fischietto israeliano, che si mette la mano all'auricolare. Dankert, video assistant referee, visiona, controlla, conferma. Sicché lo spagnolo, alla centesima in bianconero, festeggia davvero. Terzo gol in Champions, quinto nell'anno del ritorno, overture di partita e di avventura più che positivo per l'ex giocatore dell'Atletico Madrid. La zampata stavolta arriva rapace, quasi al primo tocco: Bonucci libera Cuadrado che sgroppa veloce, con Botka che se lo dimentica. La rasoiata centrale è per gli avanti, Ronaldo lascia passare, Morata mette comodo in rete.

Blazic, che salvataggio I primi quindici minuti sono un crescendo, poi il Ferencvaros prova come può a prender le misure e pure s'affaccia pericoloso dalle parti di Szczesny con Zubkov e Isael. Però il polacco non corre mai veri e sostanziali pericoli, dall'altra parte invece Ronaldo è meno centrale nel gioco e la Juve s'infiamma quando cerca Chiesa e i suoi uno contro uno. Al trentaquattresimo occasionissima per la Juve: Morata è da solo davanti a Dibusz, serve Ronaldo che ha la porta sguarnita ma Blazic interviene in scivolata e lo anticipa in modo meraviglioso. Altrimenti il raddoppio era dietro l'angolo.