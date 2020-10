Il suocero di De Ligt: "Recupero dall'infortunio procede al meglio, presto in campo con la Juve"

vedi letture

Keje Molenaar non è solo un ex calciatore olandese che negli anni '80 ha vestito la maglia dell'Ajax per 4 stagioni. E' il padre di AnneKee Molenaar e da qualche anno il suocero di Matthijs de Ligt, difensore della Juventus attualmente ai box per un infortunio alla spalla destra. "Il suo recupero sta procedendo tutto per il meglio, Matthijs si sta riprendendo davvero molto bene. La sua guarigione è in anticipo rispetto alla tabella di marcia, potrebbe già esserci la possibilità di vederlo tornare prima", ha detto Molenaar ai microfoni di 'Tuttojuve.com'.

Al momento il ritorno in campo di De Ligt è previsto per i primi giorni di novembre, ma viste anche le parole del suocero non è escluso, a questo punto, un recupero con tempi più rapidi.