Il Torino avanti con testa, cuore e difesa: 1-0 nel derby contro la Juve, al 45' decide Nkoulou

vedi letture

Il protagonista che non ti aspetti decide - per ora - il Derby della Mole. Il guizzo di Nicolas Nkoulou in apertura permette al Torino di chiudere in vantaggio la prima frazione. La Juve fa solo possesso ma conclude poco verso la porta di Sirigu, praticamente inoperoso. Alla fine sono gli ospiti a recriminare per un paio di contropiede sprecati.

Gol e difesa - Pirlo sceglie il 4-4-2, che diventa 3-4-3 in fase offensiva. Giampaolo conferma la difesa a tre, preferendo Nkoulou a Izzo. Una scelta che si rivela azzeccata dopo appena nove minuti, perché il centrale sblocca la sfida sfruttando una palla vagante sugli sviluppi di un corner battuto dalla sinistra. Molto male la difesa bianconera: tutti immobili e nessuno marca l'avversario, che controlla e piazza nell'angolino. La rete subita non scuote la Juve, che rischia addirittura di subire il raddoppio cinque minuti più tardi, quando Zaza si invola tutto solo verso Szczesny ma si lascia ipnotizzare dal portiere polacco.

Il Torino si difende bene, senza concedere grossi spazi ai rivali: Dybala vaga senza meta sulla trequarti, Ronaldo non incide e gli esterni faticano a creare pericoli. Partita sicuramente ben preparata da Giampaolo, aiutato dalla grande predisposizione al sacrificio dei suoi, trascinati dal solito capitan Belotti (che sfiora un eurogol al 45'). I granata sono aggressivi e non concedono praticamente nessuna occasione alla Juventus, nonostante il forcing e un evidente dominio territoriale. Poco movimento e un solo tiro in porta (quello inoffensivo di Dybala nel finale), il punteggio resta fermo sullo 0-1: ancora una volta il primo tempo sorride al Toro.