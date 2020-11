Il Torino raddoppia a San Siro: 2-0 sull'Inter. Fallo di Young, Ansaldi segna dal dischetto

Dopo Alexis Sanchez, anche Ashley Young mette i bastoni tra le ruote dell’Inter. L’esterno inglese atterra infatti in maniera maldestra Singo a tu per tu con Handanovic su lancio di Ansaldi. La Penna lì per lì non fischia nulla e l’azione si sviluppa. Una volta fermato il gioco, il VAR richiama l’arbitro di campo all’on field review: il tocco falloso dell’ex Manchester United è evidente. Giallo per lui, rigore per il Toro. Dal dischetto si presenta l’ex Cristian Ansaldi: botta potente e centrale, Handanovic si tutta a sinistra e non riesce a intervenire con la mano di richiamo. Palla in rete, 2-0 del Torino a San Siro, gol di Ansaldi che non esulta.