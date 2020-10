Il Verona ci prova per Kalinic: contatti per il prestito del croato. Occhio al Besiktas

L'Hellas Verona cerca il colpo Nikola Kalinic. Il club scaligero ha avviato i contatti per l'acquisto del centravanti croato, in uscita dall'Atlético Madrid. Da superare la concorrenza turca: Kalinic piace infatti al Besiktas, principale rivale per l'Hellas. E c'è di più: i turchi hanno formulato un'offerta, mettendo sul piatto un contratto biennale con opzione per il terzo anno. Defilato, al momento, il Torino.