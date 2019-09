Ilary Blasi: "Addio di Totti alla Roma scelta condivisa. Non vuole allenare"

© foto di Insidefoto/Image Sport

“Niente tv per Francesco, lì ci sono io e lui farà al massimo qualche cameo". Ilary Blasi, ospite di Verissimo su Canale5, parla della tv, la sua professione. Ma inevitabilmente di Francesco Totti, suo marito. Racconta un po' di futuro e soprattutto un pezzo del passato recente del Pupone: "Non so cosa farà, l’importante è che stia bene. Di certo non ha mai voluto fare l’allenatore perché gli dispiacerebbe non far giocare i calciatori. L’addio alla Roma? È stata una scelta condivisa”.